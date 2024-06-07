İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: Akşener, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğini izah etmek zorunda

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği 1,5 saatlik görüşme Ankara kulislerini de epey hareketlendirdi.

"İÇERİĞİN BİLİNMEMESİ VİCDANLARI SIZLATIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yardımcılık teklif ettiği, Akşener'in oğlu için Paris Büyükelçiliği'ni talep ettiği gibi iddiaları beraberinde getiren görüşme için İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Meral Akşener'in çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ve hem bu görüşmenin hem de içeriğinin açıklanmamasının nasıl değerlendirileceğini bileceğini vurgulayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "Görüşmeyi izah etmek zorunda. İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ TARAF DA BİLİNMESİNİ İSTEDİ"

Poyraz sözlerine şöyle devam etti; "İYİ Parti'yi kurumsal anlamda ve İYİ Parti'nin geleneklerine göre temsil yetkisi sayın genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na aittir. Bizim müdafaa ya da izah etme sorumluluğu olduğumuz hususlar sayın Dervişoğlu'nun beyanları ve söylemleridir. Bu açıklamaları art arda değerlendirdiğimizde problem cümlesi şudur: 'Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşme İletişim Başkanlığı tarafında ilan edilmesidir.' Şu anlaşılıyor ki taraflar görüşmenin bilinmesini istemiştir. Çünkü taraflardan biri istemese İletişim Başkanlığı ilan etmezdi.

"GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI"

Sayın Genel Başkanımız şu cevabı verdi: Görüşmeden haberimiz yoktu, Akşener sonrasında beni bilgilendirdi. Bilgilendirmesi bu konu ilan edildikten sonra gerçekleşti. Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu bu konuya ilişkin zaman koridoru oluşturdu. Devlette önemli görevlerde bulunmuş insanların görüşmesi gayet doğaldır. Sayın Akşener'e görüşme aşamasına nasıl gelindi hem de görüşmenin detayına ilişkin zaman koridoru oluşturdu. 24 saat geçtikten sonra hala açıklama gelmeyince bu konuyla ilgili beyanda bulunma zorunluluğu doğdu. Bu görüşme madem kamuoyuna ilan edildi o zaman görüşmenin içeriğinin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor."