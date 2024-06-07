Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: Akşener, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğini izah etmek zorunda

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Akşener'in çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ve hem bu görüşmenin hem de içeriğinin açıklanmamasının nasıl değerlendirileceğini bileceğini vurgulayan Poyraz, "Görüşmeyi izah etmek zorunda. İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır" değerlendirmesinde bulundu.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği 1,5 saatlik görüşme Ankara kulislerini de epey hareketlendirdi.

"İÇERİĞİN BİLİNMEMESİ VİCDANLARI SIZLATIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yardımcılık teklif ettiği, Akşener'in oğlu için Paris Büyükelçiliği'ni talep ettiği gibi iddiaları beraberinde getiren görüşme için İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Meral Akşener'in çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ve hem bu görüşmenin hem de içeriğinin açıklanmamasının nasıl değerlendirileceğini bileceğini vurgulayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "Görüşmeyi izah etmek zorunda. İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ TARAF DA BİLİNMESİNİ İSTEDİ"

Poyraz sözlerine şöyle devam etti; "İYİ Parti'yi kurumsal anlamda ve İYİ Parti'nin geleneklerine göre temsil yetkisi sayın genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na aittir. Bizim müdafaa ya da izah etme sorumluluğu olduğumuz hususlar sayın Dervişoğlu'nun beyanları ve söylemleridir. Bu açıklamaları art arda değerlendirdiğimizde problem cümlesi şudur: 'Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşme İletişim Başkanlığı tarafında ilan edilmesidir.' Şu anlaşılıyor ki taraflar görüşmenin bilinmesini istemiştir. Çünkü taraflardan biri istemese İletişim Başkanlığı ilan etmezdi.

"GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI"

Sayın Genel Başkanımız şu cevabı verdi: Görüşmeden haberimiz yoktu, Akşener sonrasında beni bilgilendirdi. Bilgilendirmesi bu konu ilan edildikten sonra gerçekleşti. Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu bu konuya ilişkin zaman koridoru oluşturdu. Devlette önemli görevlerde bulunmuş insanların görüşmesi gayet doğaldır. Sayın Akşener'e görüşme aşamasına nasıl gelindi hem de görüşmenin detayına ilişkin zaman koridoru oluşturdu. 24 saat geçtikten sonra hala açıklama gelmeyince bu konuyla ilgili beyanda bulunma zorunluluğu doğdu. Bu görüşme madem kamuoyuna ilan edildi o zaman görüşmenin içeriğinin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Uğur Poyraz İYİ Parti Politika Güncel Haberler

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Mahkeme başkanından tahliye ettiği çocuk istismarı sanığına: Küçük kızlardan uzak dur

Mahkeme başkanından tahliye ettiği çocuk istismarı sanığına: Küçük kızlardan uzak dur

Bakmadan Geçme

Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi? Turunç Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a neden dava açtı? Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında ne oldu, olay ne? Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmenin şartı nedir, kimler yükümlüdür? Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İncekum Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Patmos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Patmos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Leros Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Leros Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor
500

Yorumlar (1)

Medeni Bingöl:

İzah etmeyi kendisine saklasın Neler döndüğünü dogmayan bebekler biliyor

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title