İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilçe belediye başkan adayları açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Şarkıcı Hakan Peker'in İYİ Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olduğunu duyurdu. Akşener, Peker'e rozetini takarak desteklerini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burada bazı ilçe belediye başkan adaylarını Akşener, şarkıcı Hakan Peker'in İYİ Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Peker, kürsüye "milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı" diye çağrıldı.

Hakan Peker'e rozetini takan Akşener "Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun" diye konuştu.