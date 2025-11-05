İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ukrayna Büyükelçisi ile Görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez'deki görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da yer aldı.