İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Trabzon Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Trabzon Vurgusu
Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin Trabzon üzerindeki etkisini ve bu şehrin siyasi önemini vurgulayarak, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili mücadelelerine Trabzon'un iradesiyle devam edeceklerini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz Trabzon'un iradesinden, varlığından güç almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün problemlerini de bütün sorunlarını da Trabzon'un iradesiyle göğüslemeye devam edeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bütün siyasi yolculukların kendileri açısından manevi özelliğiyle tanındığını söyledi.

İyi Parti'nin kuruluş aşamasında ve bu zamana kadar geçen sürede de böyle olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yarın da böyle olacak. Biz Trabzon'un iradesinden, varlığından güç almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün problemlerini de bütün sorunlarını da Trabzon'un iradesiyle göğüslemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İyi Parti olarak Türkiye'yi gezdiklerini, ülkenin sorunları ve dertleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Ben konuştukça hep celalleniyorlar. Çünkü memleket için doğruyu konuşmayı hem bir siyasi sorumluluk hem de vazife addediyorum. Onun için Türkiye'nin geleceğinin hilafına atılan olumsuz adımlara karşı direnmek hem benim hem de dava arkadaşlarımın sonuna kadar görevi olmalı. İşte onun için hep beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

Dervişoğlu, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin Türk milliyetçiliği olduğunu belirterek, "Cumhuriyet demek hürriyet, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi demektir. Dolayısıyla yüzde 10'luk, 12'lik sularda gezeceğimize, milletin yüzde 75'inin oyuna ve takdirine mazhar olmak için mücadele yapıyoruz." dedi.

Bir partinin yükselişini kimsenin engelleyemeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, "İYİ Parti yükseliş sürecine girmiştir ve bu kongrelerin taşıdığı önem rutin işlem olmanın çok ötesindedir. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Politika
