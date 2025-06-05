İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı'nda bir video mesaj yayımlayarak birlik, beraberlik ve huzur temennilerinde bulundu. Dervişoğlu, aydınlık bir Türkiye için ayrışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birlikte yaşamanın asaletini, birbirimizi anlamanın faziletini hiçbir zaman unutmadan, ayrışmalardan uzak, adaletin ve huzurun egemen olduğu aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek günde, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Birlikte yaşamanın asaletini, birbirimizi anlamanın faziletini hiçbir zaman unutmadan, ayrışmalardan uzak, adaletin ve huzurun egemen olduğu aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.