İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail-İran Çatışmalarına Dikkat Çeken Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bütün bu yaşanan gelişmelerin tamamı, Türkiye'nin aleyhine gelişmelerdir ve bu gelişmeler, yarattığı tehlikeyi de hissettirecek hale gelmiştir. Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe, beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır." dedi.

Dervişoğlu, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail-İran arasındaki çatışmanın Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir süreç olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bütün bu yaşanan gelişmelerin tamamı, Türkiye'nin aleyhine gelişmelerdir ve bu gelişmeler, yarattığı tehlikeyi de hissettirecek hale gelmiştir. Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe, beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi, tehdide muhatap olmuş devletlerden ayıran en temel özelliğin üniter devlet yapısı ve milli kimliği olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, her şeyden daha fazla üniter devlet yapısının sahiplenilmesinin, milli kimliğe halel getirecek adımların atılmasından azami ölçüde uzak durulmasının önemine işaret etti.

Dervişoğlu, "iki partinin görüşmesinin ardından bir ittifak çıkıp çıkmayacağının" sorulması üzerine, "Yakında bir seçim varsa ben de bileyim. İttifak gerekli mi değil mi üzerinde konuşalım ama gündemde daha sıcak, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konular var. Öyle bir şeyi konuşacağımız zaman da konuşmaktan geri durmayız." dedi.

"Rejim değişikliğini ihtimal dahilinde görmüyorum"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar çerçevesinde bölgenin ve Türkiye'nin yakın dönemdeki geleceğiyle ilgili fikir alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

Siyonizmin hedefinin, "Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmek ve Türkiye'yi de bölüp parçalayarak kolay yutulacak lokmalar haline getirip yutmak" olduğunu ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"İktidarın, telefon diplomasisi yerine artık somut adımlar atması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da kurulan Kürecik Radar Üssü'nün acilen kapatılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolü altına alınması son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, D8 ülkelerini İstanbul'da bir zirvede toplaması ve D8 ülkelerinin devlet başkanlarıyla atılacak adımların, tedbirlerin İsrail'in saldırganlığına karşı mutlaka masaya yatırılması gerekir."

Erbakan, bir gazetecinin, "İsrail ile İran savaşı, İran'da bir rejim değişikliğine yol açar mı?" sorusunu, "İran'da halkın mevcut yönetime, rejime önemli oranda desteği olduğunu görüyoruz. Rejim değişikliğini ihtimal dahilinde görmüyorum." diye yanıtladı.