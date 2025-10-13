İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Dervişoğlu ve Yavaş, görüşme sonrası açıklama yaptı. Dervişoğlu, yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, hem de duruşlarını göstermek bakımından Yavaş'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim. Bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil. Görüyorsunuz ki başka yerlerden ateşlenen birtakım olaylar var. Kimsenin bilgisi dahilinde olmayan, gizlilik ile yürütülen soruşturmaların eski belediye başkanının ve onun aile ve fertlerinin elinden basına servis edildiğine dair de çok çeşitli verilere sahibiz. Bir siyasetçinin geriye miras bırakacağı en önemli şey güvendir. Soruşturmalar, Sayın Mansur Yavaş'a duyulan güveni asla ve kata aşındırmaz. Çünkü insanlar siyasi bir kimlik ve kişilikle temsil ediliyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O yüzden, Mansur Yavaş ile ilgili sürdürülen itibara yönelik birtakım soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur" diye konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti ve Zafer Partisi tabanları arasında ideolojik bir fark olup olmadığı sorusuna, "El sıkışmalar, merhabalaşmalar bunların hepsine farklı anlamlar yüklenebiliyor. Siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz; ama yöntem farklılıkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla Sayın Özdağ ile bazı temel konularda ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklı farklılıklar olabiliyor. Ben Türk siyasetinde, merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz yeter ki paydamız Cumhuriyet olsun" dedi.

YAVAŞ: İNSANLAR, KAMU GÖREVLİSİ SIFATIYLA YAN YANA GELEBİLİRLER

Mansur Yavaş ise bu sabah Anıtkabir'deki törende, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile el sıkışmasına ilişkin soru üzerine, "Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara protokolü, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer herhalde Ankara'nın başkent oluşunu kutlamaları gerekir. O nedenle sayın başsavcı da oraya gelmişti. Herkesle de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme konuşma olmadı. 'Allahaısmarladık', 'iyi günler' dedik birbirimize o kadar. İnsanlar her zaman, kamu görevlisi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde herhangi bir şey yok" diye cevapladı.