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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Aksaray'da vatandaşlarla buluştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Aksaray'da vatandaşlarla buluştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray'da vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halka hitap eden Dervişoğlu, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak fedakarlıkları ve kahramanlıkları önünde saygı ile eğildiğini söyledi.

Tüm şehitlere de Allah'tan rahmet dileyen Dervişoğlu, "Bilinsin ki Türkiye sahipsiz ve Türk milleti yalnız ve öksüz değildir. Meydanlarda az da değiliz, yalnız da değiliz. Kimse milletimiz adına 'sen artık karışma biz senin adına karar veririz' demeye kalkmasın. Ülkemizi karış karış geziyoruz ve her yerde verdiğimiz sözleri tutmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'nin bin yıldır ilmek ilmek örüldüğünü, uğruna canlar verildiğini ve nice kahramanlıklarla bugünlere gelindiğini ifade etti.

Birilerinin milletin kendi gücüne ulaşmasından endişe ettiğini savunan Dervişoğlu, "Sandık önünüze geldiğinde şu elimdeki seçim zarfına mührü vuracaksınız. Bu seçimlere iradenizi koyarak, raconu sizler belirleyeceksiniz. Türkiye buna hazırdır ve o iradeye sahiptir. İrade Türk milletinin elindedir. Her şey sizin elinizdedir. Söz de karar da yetki de millettedir." dedi.

Konuşmasının sonunda gaziler Dervişoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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