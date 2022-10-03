Meral Akşener, Türkonfed Heyetiyle Görüştü Politika Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyetle görüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyetle görüştü. Meral Akşener, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde bugün kabul etti. Akşener, iş insanlarının sorunlarını dinlerken partisinin çözüm önerilerini de anlattı. Kaynak: ANKA / Politika Süleyman Sönmez Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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