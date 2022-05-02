İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu

KOCAELİ (AA) - Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ve ilçe başkanlarıyla bir süre görüştükten sonra partililerle bir araya geldi.

"31 MART SEÇİMLERİNDE CHP'YE İŞ BİRLİĞİ TEKLİF ETMİŞTİK"

Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine giderken CHP'ye birlikte iş birliği yapmayı teklif ettiklerini anımsatarak, "Bu teklifi partimizin aklı ortaya koydu. Bu birliktelik, yan yana geliş, büyük enerji yarattı. Hem İstanbul hem Ankara ve hem diğer büyükşehirlerde imkansız denilen bir seçim sonucu kazanıldı." dedi.

"13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAĞINA İNANIYORUM"

İYİ Parti teşkilatının buradaki önemine işaret eden Akşener, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki işimiz, 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayının olmasını sağlamak ki ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Meclis'te en az 360 milletvekilini inşallah alacağız iki, ama sizden bizzat istediğim bir şey var; partimiz birinci parti olacak üç. İyilik hareketinin iyi insanları, cesurlar hareketinin cesur insanları, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş almışıyla biz bu ülkede bir şeyi değiştirdik, her şeyi değiştirdik."

"BAŞBAKAN MERAL" SLOGANLARI

"Başbakan Meral" şeklindeki sloganlara "Onu yapıyoruz inşallah." diye cevap veren Akşener, başbakanlığa talip olduğunu dile getirdi.

Akşener, birinci parti çıkacaklarına inandığını belirterek, "Siyasetçi takımının rahatını bozup seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin veli nimet olduğu, beraber el ele tutuşup bu harami düzeni yıktığımız, haram düzenini helal oylarımızla yıktığımız yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz. Bu iradenin de sahipleri sizlersiniz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öz çekim yapan Akşener, partililerle bayramlaşıp fotoğraf çektirdi.