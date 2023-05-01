İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: '18-26 yaş arasındaki gençlere iş bulana kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlere yönelik önemli projeleri olduğunu ifade ederek, "Bir projemiz 18-26 yaş grubundaki gençlere iş buluna kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz. Bunu koşulsuz, şartsız yapacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin Mitinginde partililerle buluştu. Millet Bahçesi yanında bulunan miting alanında konuşan Akşener, işlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Millet İttifakı olarak bir söz vermek istiyorum. Ocak ayında emeklilerimize ve emekçilerimize yüzde 55 zam yapılmasını istemiştim, yapmadılar. Şimdi 15 Mayıs'ta seçimi aldıktan sonra ilk yapacağız şey Temmuz ayı başı bütün emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır. Ben sürekli esnaf ziyareti yapıyorum. Esnaf, esnaf gezerken o dükkanların içerisinde 1 kere kendi partimi övmedim, başka bir partiyi eleştirmedim. Ancak şunu yaptık. Sizin sesinizi dinleyip, ona çözüp üretip, sonra bu iktidarda bulunan arkadaşların bu sorunları alıp, sizin için uygulamalarını talep ettik. Pandemi döneminde Allah için bir kısmını yaptılar. Bu gezilerde ben yorgun hale gelmiş, bizden daha yaşlı hale dönmüş gençler gördüm. 14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidiyoruz ama bu seçimler seçmenin bayramıdır. Beğendiğinize oy vereceksiniz, beğenmediğinizi göndereceksiniz" dedi.

Demokrasi için Millet İttifakını oluşturduklarını kaydeden Akşener, "Biz bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, kayırmanın son bulması, liyakat için, tarımın ayağa kalkması ve gençlerin umut içinde olması için bu yola çıktık. Millet iradesi olarak 14 Mayıs'ta kazanacağız. Sinan Ateş'i unutmam mümkün değil. Çünkü Sinan Ateş gencecik bir akademisyendi ve 2 kız çocuğu vardı. Ankara'da katlediliyor ve bunu yapanlar, azmettirenler belli. Nerede Sinan Ateş'in katilleri, nerede Sinan Ateş'in azmettiricileri? Onun hesabını ben sormazsam, peşinden yürümezsem namerdim, şerefsizim" diye konuştu.

"İş bulana kadar gençlere 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz"

Gençlere yönelik önemli projeleri olduğunu dile getiren Akşener, "Bir projemiz 18-26 yaş grubundaki gençlere iş buluna kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz. Bunu koşulsuz, şartsız yapacağız. Kurban Bayramı geliyor. Allah kurban kesmeyi hepimize nasip etsin. Biz seçilince hemen emeklilerimizin hesabına 15 bin lira kurban parası yatıracağız. Köy okullarını açacağız. Öğretmen ataması yapacağız. Genç bir çift, köyde yaşayıp tarım mı yapmak istiyor. İkisinin de sigortasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çünkü üretmeden Türkiye kalkınamaz. Gıdanın pandemi döneminde beka gibi önemli olduğu gördük. Havza bazlı tarım yapılacak, toprağınızda ne ekmeniz gerektiğini söyleyeceğiz ve fiyat belirleyeceğiz ki en az o kadar fiyatla onu alacağız. Sanayi, teknolojide önemli çalışmalar yapacağız. Kadınların, gençlerin nefes alması için çalışacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN