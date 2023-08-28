İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Sputnik Türkiye'deki grevde gazetecilere destek ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 12. gününde ajansın Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Özlale, "Şimdi Radyo Sputnik'in Ankara temsilcisinden bir randevu talep edeceğim, o zamana kadar Radyo Sputnik'in hiçbir yayınına çıkmayacağım. Eğer bu arkadaşlarımızın haklı talepleri yerine getirilmezse de bütün siyasetçi arkadaşlarımı hakça, kardeşçe, eşit bir şekilde yaşamaya inanan herkesi Radyo Sputnik'i boykot etmeye çağıracağım" dedi.

Türkiye Gazetecşler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 12. gününde devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün Sputnik Türkiye'nin Ankara bürosunda greve çıkan gazetecileri ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet eden Özlale, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Radyo Sputnik'te haklarını aradıkları için hakça bir yaşam talep ettikleri için işten atılan gazeteci arkadaşlarımıza destek olmak için geldik. Buradan bir kez daha söylüyoruz; Türkiye giderek ceberutlaşan bir rejimin pençesi altında. Maalesef bundan gazetecilerimiz de payını alıyorlar. Radyo Sputnik'in çalışanları tamamıyla haklarını istedikleri için, evlerine ekmek götürdükleri için, açlık sınırının altında yaşamak istemedikleri için bu greve başlamışlar. Biz de geldik bu greve destek oluyoruz. Şimdi Radyo Sputnik'in Ankara temsilcisinden bir randevu talep edeceğim, o zamana kadar Radyo Sputnik'in hiçbir yayınına çıkmayacağım. Eğer bu arkadaşlarımızın haklı talepleri yerine getirilmezse de bütün siyasetçi arkadaşlarımı hakça, kardeşçe, eşit bir şekilde yaşamaya inanan herkesi Radyo Sputnik'i boykot etmeye çağıracağım."