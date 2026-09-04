Taş: Emekliler için mücadele ediyoruz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Taş, yaptığı konuşmada, Sinop'ta emekli nüfusun yoğun olduğunu söyledi.

Türkiye'de her kesimin olduğu gibi emeklilerin de çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Taş, İYİ Parti olarak emeklilerin daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla TBMM'de mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ülkenin tüm sorunlarını çözüme kavuşturmaya talip olduklarını vurgulayan Taş, konuşmasının ardından partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: AA