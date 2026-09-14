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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Adana'da partililerle buluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Adana'da partililerle buluştu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Taş, partililerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, 11 Eylül'den bu yana Adana'da olduklarını söyledi.

Adana'nın 15 ilçesini gezdiklerini belirten Taş, "Çok verimli bir saha çalışması gerçekleştirdik. Kozan ve Aladağ doğal afet yaşadı. Yanan bölgeleri ziyaret ettik. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dedik. Bölgemizde çıkan yangının yakından takipçisi olacağız. Oradaki hasarın, hem yanan tarlaların hem de yapılması gerekenlerin takipçisi olacağız. Onları da yakından takip edeceğiz. İnşallah onların da yaralarının en yakın zamanda sarılmasının peşinde koşacağız." diye konuştu.

Her yerde gösterdikleri teveccüh için Adana'daki hemşehrilerine teşekkür eden Taş, onların her zaman Meclisteki güçlü sesi olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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