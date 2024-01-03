İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Olgun: Milliyetçilik cezalandırılmaya çalışılıyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şeref Olgun, tutuklu gazeteciler Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın davasına ilişkin, "Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden olan milliyetçiliğin cezalandırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti üyeleri, aralarında Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın bulunduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı duruşma öncesi, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Olgun, Süha Çardaklı'nın 104 gündür, Serkan Kafkas'ın da 78 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler dava konusu haline getirilmiştir. Ancak haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair herhangi bir delil dosyaya sunulmamıştır. Ancak bazı hususları ayrıca vurgulamak istiyoruz. Serkan Kafkas hakkında verilen gözaltı kararı, ne adli makamlardan ne de kolluk tarafından öğrenilmiştir. Gözaltı kararı henüz soruşturma dosyasına eklenmeden İletişim Başkanlığı'nda çalışan Aslan Değirmenci tarafından Twitter hesabından paylaşılmıştır. Savcılık tarafından soruşturma dosyasına böyle bir gözaltı kararı eklenmeden, gözaltı işlemi gerçekleşmeden İletişim Başkanlığı'nda görevli olan bir kişinin böyle bir karardan haberdar olması, hukuksuzluğu ayyuka çıkarmış, adeta bir skandal olmuştur. Adalet Bakanı Tunç'un, profil fotoğrafı açık şekilde görülen şahsi Twitter hesabından alınan ekran görüntüleri delil olarak dosyaya eklenmiş ve sadece bu delille adalete talimat verilmiştir. Bu delille savcılığın resen bir soruşturma başlatmadığı, bir talimatla hukukun yok sayıldığını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'FİŞLEME LİSTELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Soruşturma dosyasına giren tutanak ve araştırma raporları ile milliyetçiliğin cezalandırılmaya çalışıldığını söyleyen Olgun, "'Gönderilerinde milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir' ifadeleri tutanaklarda yer almıştır. Bunun yanı sıra yabancı karşıtı ve Türk karşıtı ayrımına varan fişleme listeleri ortaya çıkmıştır. 1924 yılında yapılan Anayasa'daki 'Türkiye halkına din ve ırk ayrımı olmaksızın Türk denir' anlayışı ile Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in kuruluşuyla herkese vasiyet ettiği, Anayasamızın da 2'nci maddesine göre, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden olan milliyetçiliğin cezalandırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.