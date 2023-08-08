İYİ Parti Eskişehir Kurucuları ve Yöneticileri Büyükerşen'i Ağırladı

İYİ Parti Eskişehir kurucuları, milletvekili aday adayları ve eski yöneticiler ile merkez sağ siyasetin önde gelen isimleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i akşam yemeğinde ağırladı. İYİ Partililer, Büyükerşen'e destek açıklaması yaparak, "Yanınızdayız" mesajı verdi.

Başkan Büyükerşen, önceki akşam İYİ Partililer ve yeni kurulmuş partilerin de katıldığı bir akşam yemeğine davet edildi. Yemekte İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Başkan Büyükerşen'i hedef alan eleştirilerini kabul etmediklerini ve haksız bulduklarını belirten partililer, şu açıklamayı yaptı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yılmaz Büyükerşen sadece Eskişehir değil, Türkiye için bir şans ve çok önemli bir değerdir. Büyükerşen Eskişehir'in kaderini değiştiren isimdir. Geçmişte bırakın bu şehre turist gelmesini Eskişehirliler olarak bizler tozdan, çamurdan nefes alamazdık. Bugün herkesin imrendiği, Avrupa şehirleri standartlarında pırıl pırıl bir şehrimiz var. Yapılanları yok saymak, hatta daha ötesini söylemek kabul edilebilir değil. Yılmaz Hoca'mızın yanındayız. Onun vizyonu ile Eskişehir'in geldiği nokta tartışılmaz durumdadır. Yılmaz Hoca üzülürse Eskişehir üzülür. O yüzden bugün bir araya gelmek istedik. Sayın vekil siyasete yeni gelmiş olabilir ama biz bu partiyi büyük emeklerle kurduk. Kaldı ki İYİ Parti Genel Başkanı'mız Meral Akşener de Yılmaz Hocamızı çok sever ve sayar. Davetimize icap ettiği için Hoca'mıza çok teşekkür ederiz."

Başkan Büyükerşen de güzel sözler dolayısıyla partililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri hep siyaset üstü düşünerek yaptık. Parti rozetimi göreve geldiğim 1999 yılında, Başkan olduğum gün çıkardım ve o anlayışla partiler üstü hizmet ettim. Eskişehirliler o yüzden bize hep güvendi hep destek verdi. Biz de o güveni ve desteği hiçbir zaman boşa çıkarmadan çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Eskişehir ve Eskişehirlilerin terazisi çok hassastır ve her zaman doğru tartar. Bunu iyi bilmek lazım. Öte yandan hatırlatmak isterim; İYİ Parti'nin kuruluşunda yapacağı toplantılar için herkes kapılarını kapatılırken, çok değer verdiğim Meral Akşener hanımefendi için biz salonlarımızı tereddütsüz tahsis ettik. Her zaman güzel ve doğru iletişimimiz oldu. Son olarak bu güzel akşamda nazik davetiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından partililer tarafından Başkan Büyükerşen'e çiniden yapılmış Atatürk silüeti hediye edildi.