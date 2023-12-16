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İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı ve 12 Bin 750 Üye İstifa Etti

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun istifasının ardından İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun istifasından sonra İYİ Parti İl Başkanlığı, ilçe teşkilatları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, istifanın diğer illere de yansıyabileceğini söyledi.

Ensarioğlu, Salim Ensarioğlu'nun 1994 yılında DYP Gençlik Kolları Başkanı olarak aktif siyasete başladığını ve tarihten bu güne kadar "temiz siyaset anlayışını örnek aldığını" ifade ederek, "2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi, birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını, milletini seven demokrat duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi, kimselerinde yanında durmamız söz konusu olamaz. Birkaç gündür sosyal medyada sayın bakanımız ve İstanbul milletvekilimiz M. Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır'ımızda bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, sayın bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır" dedi.

"Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz"

Ensarioğlu, "21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz. 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Partiden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır İYİ Parti Haberler

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