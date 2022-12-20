İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Akşener'in Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır demeyeceklerine ilişkin açıklamasına verdiği "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" yanıtı gündem yarattı. "İttifak çatırdıyor mu?" yorumlarına neden olan tepkiye İYİ Parti cephesinden de yanıt gecikmedi. Akşener'in kurmayları "Kazanacak aday vurgusu yapmak bir partinin içişlerine karışmak değildir. Akşener mücadeleyi yok mu saysaydı?" ifadesini kullandı.

Dün Ankara'da televizyon temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine verdiği "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" yanıtı "İttifak çatırdıyor" yorumlarına neden oldu.

"AKŞENER İLK KEZ BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADI"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "Millet İttifakı'nda bir sıkıntıya yol açmayacağını" ifade eden İYİ Partili kurmaylar şu ifadeleri kullandı; "Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023'te kim Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir."

"AKŞENER NE YAPSAYDI?"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İYİ Partili kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun "Saraçhane olayını Almanya'da öğrendim" sözlerini de "Akşener'in katılımı üzerinden" şöyle değerlendirdi: "İttifakın temel mantığında mücadele var. Yargı üzerinden ittifakın ortak adayı İmamoğlu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirilmiş. İmamoğlu da bir mücadele ortaya koyuyor. Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı? Bunun altında başka bir neden aramaya gerek yok."