İYİ Parti'den istifasıyla ses getiren Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kuruyor

İYİ Parti'den istifa sürecinde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Yavuz Ağıralioğlu, Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından merkez sağda yer alacak yeni bir parti kuracağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rakip olacak Ağıralioğlu, "liyakatsiz şöhretli isimler" yerine "liyakatli şöhretsiz isimler"le yola çıkacaklarını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesine ve HDP'ye yönelik tepkileri nedeniyle zehir zemberek açıklamalar yaparak İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurmak için düğmeye bastı. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ardından yeni bir parti kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, "liyakatsiz şöhretli isimler" yerine "liyakatli şöhretsiz isimler"le yola çıkacaklarını ifade etti.

AĞIRALİOĞLU: YETİŞMİŞ NİCE EVLADI VAR MEMLEKETİN

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığını yazdı. Saymaz, "Ağıralioğlu, karşıtlık oluşturarak bölünmüş siyasi sistemin son kavgasını 14-28 Mayıs'ta verdiğine inanıyor" dedi. Saymaz'ın aktardığına göre, yerel seçim sonrası Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı; "Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir."

"YENİ BİR SİYASİ ŞUUR ALANINI İNŞA EDECEĞİZ"

Ağıralioğlu, 2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2002 seçimlerini andıracağını kaydederek, şunları söyledi; "İktidara bu kadar gücün varken memleketi niçin ayağa kaldıramadın diye kızgınlık, muhalefete bu kadar problem varken memleketi neden alamadın kırgınlığı var. Bu ikisinin önce seçmende hayal kırıklığı, sonra siyasete karşı ilgisizlik ve yeni bir arayış doğuracağını düşünüyorum. Türk Milleti şemsiyesi altında Alevinin Sunninin, dindarın laikin, modernin gelenekselin, buluşacağına bu tasniflerin biteceğine inanıyorum. Devleti ve milletine bağlı herkesin liyakat kesbediyorsa güçlü yarınlar için hizalanacağı yeni bir siyasi şuur alanını inşa edeceğiz."

PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Henüz isim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim" bulacaklarını belirtti.

"YENİ BİR MERKEZ İNŞA EDECEĞİZ"

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, "Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum" dedi.

PARTİ KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

Ağıralioğlu, "Kadronuzda kimler olacak?" sorusuna da, "Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim" yanıtını verdi.