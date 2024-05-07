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İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile 7 yönetim kurulu üyesi, CHP'ye katıldı. Törende konuşan CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılanlara teşekkür etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile 7 yönetim kurulu üyesi, CHP'ye katıldı.

CHP İlçe Lokali'nde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Törende konuşan CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılanlara teşekkür etti.

Partiye katılan Volkan Bozdağ da kendisiyle birlikte İYİ Parti'den ayrılan 7 yönetim kurulu üyesine teşekkür ederek, "İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmıştır. Hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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