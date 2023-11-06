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İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edildi

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile ortak aday çıkarılması tavsiyesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.