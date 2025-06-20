İYİ Parti'den George Aslan'a Ceza Talebi

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılmasını ve Aslan'a ceza verilmesini talep etti.

Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 18 Haziran'da TBMM Genel Kurulunda yaşanan ve sonrasında partisinin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e kınama cezası verilen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba günü toplanan Genel Kurul'da DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan ifadeler kullandığını ve Talat Paşa'ya "katil" dediğini belirten Çömez, daha sonra söz alan partisinin Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın Aslan'a tepki gösterdiği esnada mikrofonunun kapatıldığını savundu.

Bunun üzerine Meclis Başkanlık Divanında görev yapan İYİ Parti'li Öztürk'ün de gösterdiği tepki nedeniyle ceza aldığını dile getiren Çömez, Öztürk'ün ceza alması için "evet" oyu kullandığı ve yaşananlara sessiz kaldığı gerekçesiyle CHP'ye tepki gösterdi.

Daha önce de Türkiye aleyhinde aynı ifadeleri kullanan HDP'li Garo Paylan'ın konuşmasının Meclis tutanaklarından çıkarıldığını ve Paylan'a 3 defa toplantıya girmeme cezası verildiğini hatırlatan Çömez, parti olarak sorumluluklarının gereğini yerine getirerek TBMM Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ettiklerini bildirdi.

"Bu, son derece planlı, kurgulu bir şekilde hazırlanmış bir süreçtir." diyen Çömez, şunları kaydetti:

"Yaptığımız müracaatta Meclis İçtüzüğü'nün gerekli maddeleri dikkate alınarak, aynen 2017 yılında olduğu gibi, bu konuşmayı yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan'a ceza verilmesini, iç tüzüğün amir hükümlerinin bize vermiş olduğu yetki, salahiyet ve talimat gereği bu ihanet konuşmasının Meclis tutanaklarından çıkarılmasını talep ettik. Şimdi görev Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'tadır. İçtüzük, Anayasa son derece net ve açık. Bu çerçevede talebimiz de son derece açık. Bu alçakça kurguyu bozma görevi Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'undur."