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İYİ Parti'den Erdoğan'ın Akşener'e "Partinizin başında kalın" çağrısı yaptığı iddiasına yalanlama

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Olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti lideri Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Erdoğan'ın, Şeker Bayramı dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürülmüştü. Söz konusu iddia hakkında İYİ Parti'nin resmi hesabından bir açıklama yapıldı.

"TELEFON GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ GERÇEK DIŞI HABERLER"

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

"İYİ PARTİ'NİN KURUMSAL YAPISINA ZARAR VERMEK İSTENİYOR"

Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız."

İYİ Parti'den Erdoğan'ın Akşener'e 'Partinizin başında kalın' çağrısı yaptığı iddiasına yalanlama

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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