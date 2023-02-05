İYİ Parti'den CHP'li eski bakanın Akşener'i tehdit etmesine cevap

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını söyledi. Okuyan'ın açıklamalarına cevap veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Okuyan'ın açıklamasına yanıt verdi.

"KONUŞTURMASINLAR BENİ"

Okuyan, Kanal İzmir'de katıldığı programda "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir. Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım." dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Zorlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Okuyan'ın sözlerine cevap verdi. Zorlu "Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz." diye konuştu.