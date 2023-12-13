İYİ Parti'de İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 üye ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İyi Parti, İBB Grup Başkanvekilliği İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 İBB meclis üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun açıklama yayınlayarak, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.





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