İYİ Parti'de genel başkan değişimi sonrası ilk istifa! Yomra Belediye Başkanı Bıyık partisinden ayrıldı

İyi Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede partinin yeni genel başkanı olarak koltuğa Müsavat Dervişoğlu oturdu. Müsavat Dervişoğlu'nun rakibi olan Trabzonlu Koray Aydın'ı desteklediğini daha önce açıklayan İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık partisinden istifa ettiği duyurdu. Koray Aydın ve kendisine haksızlık yapıldığını belirten Bıyık, "Seçilen genel idare kurulundaki arkadaşların partiyi çok ileriye taşıyacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN TRABZONDA KAZANDIĞI TEK İLÇEYDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy oranı düşen İYİ Parti'de 5'nci Olağanüstü Kurultay düzenlenmiş, Meral Akşener'in aday olmadığı seçimde 3'ncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy olarak İYİ Parti Genel Başkanı olmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın'ın kaybetmesi üzerine İYİ Parti'den istifa kararı aldı. İYİ Parti yerel seçimlerde ülke genelinde 3,77 oy oranıyla 1 il, 24 ilçe ve 7 belde kazanmıştı. Mustafa Bıyık'ın Belediye Başkanı seçildiği Yomra ilçesi, İYİ Parti'nin Trabzon'da kazandığı tek ilçe konumundaydı.

"YOL HARİTASI ÇİZECEKLERİNE İNANCIMI KAYBETTİM"

Mustafa Bıyık, yaptığı açıklamada, "Partinin başarıya ulaşamayacağına inanıyorum. Bugün baktığımız zaman İYİ Parti'de yönetim kademesinde olan insanlar 31 Mart öncesinde de olan insanlar. Yeni bir plan üreterek yeni bir yol haritasına çizeceklerine dair inancımı kaybettim. Yüzde 20'lik bir partiyken yüzde 4'lere düşmeyi hak etmiyorduk. Kendime yeni bir yol haritası çizmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Trabzon ziyaretinde karşılayanlar arasında yer alan Bıyık'ın CHP'ye geçeceği iddiaları yer aldı. İYİ Parti'den istifa etmesi durumunda siyasi kariyerine nasıl devam edeceği sorulan Bıyık, "Herhangi bir partiyle temasım olmadı. Görevime bir süre bağımsız devam edeceğim. Bağımsız bir belediye başkanı olarak ilçemize hizmet etmenin yollarını arayacağım.' dedi.