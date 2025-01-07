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İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha

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İYİ Parti'de istifa depremleri art arda yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, geçtiğimiz hafta partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Zorlu'nun ardından bir istifa haberi de İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ümit Beyaz'dan geldi. Beyaz, "Yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti'de üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Zorlu, yaptığı açıklamada "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

BİR ÜST DÜZEY İSTİFA DAHA

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Beyaz, "Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum" ifadeleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

"HAKKINIZI HELAL EDİNİZ"

Beyaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli dostlarım, dava arkadaşlarım. Siyasete ülkem ve milletim diyen bir anlayışla en başından hedeflerine ve yürüyüşüne dahil olduğum İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu ve İstanbul Milletvekilliği görevini büyük bir heyecan ve gururla yürüttüm. Bu süreçte bizimle yol yürüyüp teveccüh gösteren, başta teşkilatımızın cefakar mensupları olmak üzere tüm milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Rabbime şükürler olsun ki; başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayacağım. Hakkınızı helal ediniz, benden yana helal olsun."

İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeyzade Onur:

Adam yönetici degilki ..

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