İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Karadeniz'de düşürülen insansız hava aracıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan tatmin edici bir açıklama gelmediğini belirtti. Meclisteki basın toplantısında şehir hastaneleri, Barzani'nin açıklamaları ve BYD otomobil fabrikası konularında da eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanlığınca, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığından hala bununla ilgili tatmin edici, ikna edici bir açıklama gelmedi." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuyu, dün Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde dile getirdiklerini anlatan Çömez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da bununla alakalı açıklama yaptığını anımsattı.

Çömez, yapılan açıklamalara değinerek, "'Takip ediyorduk.' dediği dron, bizim sınırlarımız içerisinde 300 kilometre yol almış. 'En güvenli yerde düşürdük.' dediği de birçok yeri geçerek roket sanayimizin güçlü olduğu alanlarda düşürülmüş. Dolayısıyla bu, çok önemli bir soru işaretiydi. Milli Savunma Bakanlığından hala bununla ilgili tatmin edici, ikna edici bir açıklama gelmedi." diye konuştu.

Çömez, bugün de başka bir İHA'nın Kocaeli'de düştüğünü söyleyerek, bu iki olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığının zamanında ve net açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.

"4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Şırnak'a gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korunma görüntülerini anımsatan Çömez, Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik "kabullenilemez" ifadelerin kullanıldığını anlattı.

Çömez, bu açıklamalara ilişkin, Dışişleri Bakanlığının izahat istediğini hatırlatarak, "Bir siyasi partinin eski liderinin basın bürosundan yapılan bu pespaye açıklamalarla ilgili istediğiniz izahat, aradan iki haftadan çok daha fazla bir zaman geçti, neden cevapsız bırakıldı? Bununla ilgili de mutlaka açıklama yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerine yönelik eleştirilerde bulunan Çömez, 2026 bütçesinde bu hastanelere 136 milyar lira ayrıldığını dile getirdi.

Çömez, şehir hastanelerine ayrılan bu paradan dolayı birinci basamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliklerine para kalmadığını iddia etti.

Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çömez, kurulması beklenen fabrika ekipmanlarının Macaristan'a gittiğini öne sürdü.

Çömez, Türkiye'de kurulması planlanan fabrikanın henüz kurulmadığını ifade ederek, "Fabrika, neden henüz kurulmadı ve 40 binin üzerinde vergi indirimiyle araç ithal ederek Çinli firmalara kaç milyar lira para kazandırıldı ve bunun Togg'a faturası ne oldu? Bunlarla ilgili de mutlaka ve mutlaka iktidar cenahından açıklama bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
