İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da iftar programına katıldı Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimlerinden bu yana herhangi bir siyasi partiyle ittifak görüşmesi yapmadıklarını açıkladı. Dervişoğlu, Türkiye'nin birliği ve dirliği için sadece kendi değerlerine inanan insanlarla görüşeceklerini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimlerinden bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyle ittifak görüşmesi yapmadıklarını belirtti.

Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığınca, Halil Ağa Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Dervişoğlu, "İyi Parti olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, Türkiye'nin temel meseleleri üzerindeki görüş ve düşüncelerimizi paylaşmanın zeminidir. Anadolu'nun her yerini adım adım dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın haliyle hemhal, dertleriyle hemdert olmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'nin kaynakları, imkanları, potansiyeli ve insanca yaşama koşullarının herkes için büyük olduğunu dile getirdi.

Partilerinin, birtakım ittifaklarla anıldığını aktaran Dervişoğlu, "Bizi bazı şeylere dahil etmeye çabalıyorlar. Afyonkarahisar'dan sesleniyorum. İyi Parti'nin 2023 seçimlerinden günümüze kadar herhangi bir siyasi partiyle yapmış olduğu ittifak görüşmesi yoktur. Türkiye'nin birliği, dirliği ve beraberliği için, kendi inandıklarımıza inanan ve hassasiyetlerimizi önemseyen insanlarla elbette ki konuşuruz." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, siyasi kurumların ve onların oluşturduğu alanların oy deposu olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini, ittifaklarının da Türk milleti olduğunu anlattı.

Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Dervişoğlu'na hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
