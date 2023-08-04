İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz: Belediye Meclis Üyelerimiz Yeni Bir Rant Oyununu Bozmuştur

İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, dün Aksu Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Halil Şahin ile İYİ Partili Meclis üyeleri arasında yaşananlara ilişkin; "Belediye Meclis Üyelerimiz belli ki müteahhit firması hazır olan ve usulen meclis gündemine getirilen yeni bir rant oyununu daha bozmuştur" dedi.

İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, dün Aksu Belediye Meclis toplantısı ve sonrasında yaşananlara dair İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Açıklamaya İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz, İYİ Parti Aksu Belediye Meclis Üyesi Ramazan Özen, partinin ilçe başkanları, üyeler ve basın mensupları da katıldı. AKP Antalya yöneticilerinin ve Aksu İlçe Belediye Başkanı'nın kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu belirten İYİ Parti Antalya Milletvekili Poyraz, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yaptıklarını dile getirdi. Boyraz şunları söyledi:

'MECLİS ÜYELERİMİZ YENİ BİR RANT OYUNUNU BOZMUŞTUR'

"Aksu Belediye Meclisi'nde yaşananların devamında hem AKP İl Başkanı hem de Sayın Halil Şahin'in gerçeklikle alakası olmayan açıklamaları karşısında bu toplantıyı yapma zarureti hasıl olmuştur. Olay, Aksu Belediye Meclisi'nde taşkınlık ve Aksu Belediye başkanının odasının basılması değildir. Aksu Belediyesi'nde kronikleşmiş usulsüzlük ve rant bağımlılığına karşı İYİ Parti tedavi sürecini başlatmıştır. Hastanın geçmişini ve epikriz raporlarını incelediğimizde Sayıştay – İçişleri Bakanlığı raportör ve müfettişlerinin raporları, yargıyı durdurma kararına rağmen her defasında mahkeme kararını uygulamaktan imtina eden Aksu'muzu ve Kundu'muzu çarpık yapılaşma ile donatan, bu kararlarını kamu zararı üzerine inşa eden kamu zarar ederken birilerinin olağanüstü zenginleştiği adli birimler ve kolluk birimlerinin siyasi himayeye karşı çaresiz kaldığı bir organizasyona karşı tepkinin hayata geçirilmesidir. Belediye Meclis Üyelerimiz belli ki müteahhit firması hazır olan ve usulen meclis gündemine getirilen yeni bir rant oyununu daha bozmuştur.

'ŞİDDET VE TAHAMMÜLSÜZLÜKTÜR'

Buna olan tahammülsüzlük ile belediye meclis üyelerimiz zabıtalar eli ile meclis dışına çıkarılmıştır. Belediye Meclis Üyelerimizin konuyu ilçe başkanımız ve il başkanlığımıza bildirmeleri ve bu ranta dur demek kararlılıklarına katkı sunmak amacı ile il başkanımız ve il yöneticilerimiz ile ilçe başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz Sayın Halil Şahin ile görüşmeye gitmişlerdir. Sayın Şahin'in odasında, belediyede görevinin ne olduğu belli olmayan ancak kaçak yapılaşma rant sarmalında ismi geçen Mehmet Selvi isimli şahıs ve adamları tarafından il başkanımız ve heyetine saldırılmıştır. Milletin verdiği oya, muhalefetin millet adına denetim sorumluluğuna saygısı olmayanların, ranta kavuşmaları engellenince çaresizliklerinin dışa vurumu şiddet ve tahammülsüzlüktür.

'NEFESLERİMİZİN ENSELERİNDE OLDUĞUNU BİLMELERİNİ İSTERİM'

Sayın Halil Şahin'i ve ekibini tanımak, İyi Parti'nin Aksuluların ve Antalyalıların haklarına ilişkin verdiği mücadelelere ilişkin sizlere sadece birkaç örnek sunuyoruz. Orion Bazaar isimli tüm Antalya tarafından da bilinen ve herkesin gözünün içine baka baka devam ettirilen kaçak yapılaşma alanı Kemerağzı / Kundu turizm bölgesinde bulunan tüm rekreasyon alanları üzerinde yapılan ticari yapılaşmalar günü birlik tesis alanlarının satışı ki bu karar Antalyalıların deniz ile bağını doğrudan kesmektedir. DSİ kanallarının doldurularak kaçak ticari alanlar oluşturulması. Bu hem rant hem de ilerleyen günlerde yağmur drenajı için felaketlere yol açacaktır. Belediye Meclis Üyelerimiz bugüne kadar rant sağlamak isteyenlerin önüne geçtiler ve bugünden sonra da bu mücadelelerine devam edecekler. Algı oluşturmaya çalışıyorlar ama kronik rant bağımlılığı olan bu şebekenin, nefeslerimizin enselerinde olduğunu bilmelerini isterim. Oturdukları makamların hesap verme sorumluluğu getirdiğini, bu hesap için mücadele edenlerin kendileri adına değil, büyük Türk Milleti adına bu hesabı sorma gereği duyduklarını bilmeleri gerekmektedir."