İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Adayları İmza Sürecini Tamamladı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan adaylığı için gerekli delege imza sayısını belirleyecek tespit komisyonu oluşturuldu.

ATO Congresium'da yapılan kurultayda, parti tüzüğü kapsamında oluşturulan komisyon, öncelikle adaylardan Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz için başlattığı imza sürecini tamamladı.

Buna göre, genel başkan adaylarının tamamı gerekli imza sayısına ulaştı.

Tüzüğe göre, genel başkanlığa aday olabilmek için her bir adayın, 1302 delegeden en az 66'sının imzasını alması gerekiyor.

Adayların konuşma sırasının kurayla belirlendiği kurultayda, sırasıyla Dervişoğlu, Akalın, Aydın ve Kodaz konuşacak.