ITUC-Africa, Türk işçilere destek verdi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Afrika Genel Sekreteri Kwasi Adu-Amankwah, Tanzanya'da bin kilometrelik demiryolu projesini yapan Yapı Merkezi firmasında çalışan yaklaşık 2 bini aşkın Türkiye vatandaşı demiryolu işçisinin, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları greve destek verdi. Kwasi Adu-Amankwah, "İşçi hakları insan haklarıdır ve alın terinin onuru her koşulda korunmalıdır. ITUC-Africa olarak, Afrika kıtasında ve bütün dünyada işçi haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı hatırlatmak istiyoruz. Hak ve adalet arayışlarında inşaat işçilerinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Tanzanya'da bin kilometrelik demiryolu projesini yapan Yapı Merkezi firmasında çalışan yaklaşık 2 bini aşkın Türkiye vatandaşı demiryolu işçisi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları grevi 13 gündür sürüyor.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Afrika Genel Sekreteri Kwasi Adu-Amankwah, grevde olan Türk işçilere destek verdiğini belirttiği bir yazılı açıklama yaptı. Kwasi Adu-Amankwah yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"GREVE ZORLAYAN KOŞULLARDAN DERİN ENDİŞE DUYDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ"

"Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Afrika Bölge Örgütü (ITUC-Africa), Tanzanya'da Yapı Merkezi'nde istihdam edilen ve 5 Ağustos 2023'ten bu yana grevde olan Türk inşaat işçileri ile dayanışma içindedir. Yedi aydır maaşların ödenmemesi de dahil olmak üzere katlanmak zorunda kaldıkları sorunlardan ve onları greve zorlayan koşullardan derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bize ulaşan bilgiler, işçilerin barışçıl bir şekilde hareket ettiklerini ve gerçek bir müzakereye hazır olduklarını gösteriyor.

"HAK VE ADALET ARAYIŞLARINDA İNŞAAT İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ"

ITUC-Africa olarak, Türk işçilerin Tanzanya'da karşı karşıya kaldıkları durumun, göçmen işçilerin yaşadıkları ve çalıştıkları her yerde karşılaştıkları suistimallerin çarpıcı bir örneği olduğunu düşünüyoruz. Milliyetleri veya ırkları ne olursa olsun işçilerin temel haklarına yasalarda ve uygulamalarda saygı gösterilmelidir. İşçi hakları insan haklarıdır ve alın terinin onuru her koşulda korunmalıdır. ITUC-Africa olarak, Afrika kıtasında ve bütün dünyada işçi haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı hatırlatmak istiyoruz. Hak ve adalet arayışlarında inşaat işçilerinin yanındayız.

"YAPI MERKEZİ YÖNETİMİNİ DAHA FAZLA GECİKMEDEN MAĞDURİYETLERİ GİDERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Grevci işçilerin, dört aylık maaşların ödenmesi ve sonrasında maaşların düzenli ödenmesi benzeri taleplerinin meşru olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu nedenle Yapı Merkezi yönetimini daha fazla gecikmeden mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz. ITUC-Afrika olarak iş uyuşmazlıklarının çözümünde açık diyaloğun ve barışçıl müzakerelerin önemine inanıyoruz. Yapı Merkezi'ni ve Tanzanya'daki yetkilileri, bu acil soruna hızlı ve adil bir çözüm bulmak için grevdeki işçiler ve onların temsilcileriyle etkili bir diyalog kurmaya çağırıyoruz."