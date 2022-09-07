İttifak çatırdıyor mu? Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleriyle ilgili çok konuşulacak çıkış

İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuk olduğu programda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Tekin'in CHP'nin kilit taşlarından birisi olduğuna dikkat çeken Akşener, "Bu sözler Gürsel Tekin'in kişisel kanaati değil. Partisinin görüşünü iletiyor." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye Bakanlık verilebilir" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dengeleri alt üst edecek bir çıkış geldi.

"PARTİSİNİN GÖRÜŞÜNÜ İLETİYOR"

Akşener, konuk olduğu programda yaptığı değerlendirmede Gürsel Tekin'in tecrübeli bir siyasetçi ve CHP'nin kilit taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek "Sayın Gürsel Tekin, tecrübeli ve CHP'nin kilit taşlarından birisi. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Biz o masada İYİ Parti olarak, hiçbir siyasi partinin diğer partilerle nasıl iletişim kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Masanın dışında hangisi siyasi partiyle nasıl iletişimi kuracaklarına dair biz bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Aynı şekilde bizim de diğer partilerle olan ilişkilerimize herkes saygı duymak zorunda." ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ" DEMİŞTİ

Akşener Tekin'in HDP'ye bakanlık vermekle ilgili sözlerine karşı ilk değerlendirmesini ise geçtiğimiz günlerde yapmıştı. İYİ Parti lideri o konuşmasında "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" demişti.

POLEMİĞE KILIÇDAROĞLU DA DAHİL OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir TV programında Gürsel Tekin'in sözleriyle ilgili olarak "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız... Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları" şeklinde bir açıklama yapmıştı.