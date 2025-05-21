İtalya, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağıracak

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından diplomatlara açılan ateş nedeniyle İsrail'in İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını açıkladı.

İtalya, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na gelen aralarında Türk diplomatın da bulunduğu yabancı heyete ateş açılması sonrası harekete geçti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, açılan ateş nedeniyle İsrail'in İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını açıkladı.

İsrail'den "yasak bölge" iddiası

İsrail ordusu, aralarında Türkiye, İngiltere, Kanada, Fransa, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nden diplomatların bulunduğu heyetin Cenin kentindeki mülteci kampına ziyareti sırasında havaya ateş açmış, diplomatlar ateş açılması üzerine bölgeden uzaklaşmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu heyetin onay verilen rotadan saparak yasak bir bölgeye girdiği iddia edilmişti. Olayın ardından Batı Şeria Tümeni Komutanı Tuğgeneral Yaki Dolf'un soruşturma başlattığı aktarılmış, ordunun yaşanan olumsuzluktan dolayı üzüntü duyduğu kaydedilmişti. - ROMA