İtalya Başbakanı Meloni'den Pragmatik Dış Politika Yaklaşımı

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, "Uluslararası ilişkilere yaklaşımım pragmatik. Somut sonuçlara odaklanıyorum" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin dış politikasına ilişkin Adnkronos Haber Ajansı'na konuştu. Ülkelerin dış politikada ulusal çıkarları savunması gerektiğini belirten Meloni, açıklamasında Donald Trump'ın yeniden göreve gelişinin ilk 100 gününe ve uluslararası gözlemcileri şaşırtan ancak kendisini şaşırtmayan dış politika hamlelerine atıfta bulundu. Meloni, "'Önce Amerika' ilkesi, Amerikalı seçmenlerin sonunda ödüllendirdiği bir kampanya sloganı değildi. Kilit Cumhuriyetçi düşünce kuruluşları tarafından yıllarca geliştirilen bir siyasi programdı. Dahası, Washington'ın kendi kendine yeterliliğini artırma çabası demokratlar da dahil olmak üzere önceki yönetimler altında zaten ortaya çıkmıştı. Biz de bizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlayan geleneksel dostluk içinde kendi ulusal çıkarlarımızı savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'İTALYA, ATLANTİK'İN İKİ YAKASINI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

Kısa süre önce ABD'ye yaptığı ziyarete değinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Başkan Trump ile yaptığım görüşmenin daha anlamlı bir diyalog için siyasi zemin hazırlamaya yardımcı olması beni mutlu ediyor. İtalya, Atlantik'in iki yakasını birbirine yakınlaştırmak için çalışıyor, çünkü Batı'ya sadece jeopolitik bir blok olarak değil, aynı zamanda paylaşılan değerler sistemi, uluslararası ittifaklar ve ticaret ilişkileri olarak inanıyoruz" dedi.

Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) pozisyonunun vatandaşların çıkarlarını savunmakla başlaması gerektiğini kaydederek, Avrupa ve Amerika'nın giderek karmaşıklaşan küresel manzarada ancak birlikte durarak güçlü kalabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Meloni, hükümetinin, Trump'ın yeniden göreve gelişinden çok önce 'ihracatları güçlü şekilde desteklediğini ve yeni pazarlar açtığını' bildirerek, açık, adil ve 'İtalya'nın ulusal çıkarlarıyla uyumlu küresel ticaret çağrısında bulundu.

'İTALYA İLE FRANSA AYNI TARAFTA'

İtalya'nın, Avrupa ile ilişkilerini değerlendiren Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 'karşılıklı saygı ve dürüstlükle sorunları çözmeye yönelik ortak bir bağlılık' üzerine kurulu iletişimleri olduğunu söyledi.

Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilişkileri konusunda ise "Birçok ortak çıkarı ve çeşitli sektörlerde sağlıklı rekabeti olan dost, komşu ülkeler" tanımını yaptı. Meloni, "Fark etmiş olabileceğiniz gibi, uluslararası ilişkilere yaklaşımım çok pragmatik. Somut sonuçlara odaklanıyorum ve birçok alanda İtalya ile Fransa kendilerini aynı tarafta buluyor" diye konuştu.

Almanya ile ilgili de yakında Şansölye olacak Friedrich Merz ile temas halinde olduğunu aktaran Meloni, kendisine ve yeni hükümetine 'en içten dileklerini' ilettiğini ve 'birlikte iyi çalışacaklarından emin' olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, son olarak Birleşik Krallık ile ilişkilerini de değerlendirdi. Savunma konusunda Birleşik Krallık ile iş birliği yaptıklarını vurgulayan Meloni, "Çünkü Birleşik Krallık olmadan sağlam bir Avrupa-Atlantik savunma sistemi olamaz" ifadesini kullandı.