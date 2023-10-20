İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Partneriyle Ayrıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, partneri Andrea Giambruno'nun kamera arkası görüntülerinin neden olduğu skandal sonrası ayrıldı. Giambruno'nun stüdyodaki bir kadın gazeteciyi taciz ettiği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüntüler ülkede büyük tartışma yarattı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birlikte yaşadığı ve çocuğunun babası olan partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldı. Meloni bu kararı, Giambruno'nun kamera arkası görüntülerinin neden olduğu skandal sonrası aldı.

Meloni’nin yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu, 7 yaşındaki kızının babası Andrea Giambruno, sunuculuğunu yaptığı televizyon programının kamera arkası görüntüleri nedeniyle son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Kamera arkası görüntülerde Giambruno stüdyodaki bir kadın gazeteciyi tacize varan sözlerle övüyor, kendisine mesafeli davrandığı görülen kadının saçlarına dokunuyor ve ‘’Neden seni daha önce tanımadım’’ gibi sözler söylüyor. Bu sırada sık sık kasıklarına dokunuyor ve küfürlü ifadeler de kullanıyor.

Kamera arkasından başka bir ses kaydında ise Giambruno’nun yine bir kadın meslektaşına ‘’Sevgilin var mı’’ diye sorduğu, ardından da ‘’üçlü yapma’’ teklifinde bulunduğu duyuluyor. Giambruno bu kayıtta kanaldan biriyle ilişkisi olduğunu ve herkesin bunu bildiğini de söylüyor.

Meloni'nin birlikte yaşadığı partnerinin bu kayıtları, dün ve önceki gün bir televizyon programında yayımlandı.

Ülkede büyük tartışma konusu haline gelen "first-man skandalı" üzerine Başbakan Giorgia Meloni de bu sabah sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Meloni, ‘’Andrea Giambruno ile yaklaşık 10 yıl düren ilişkim burada bitmiştir’’ dedi.

Meloni, Giambruno ile esasında ‘’yollarının bir süredir ayrılmış olduğunu’’ ve artık bunu eyleme dökme vaktinin geldiğini de söyledi.

İktidar ortağının kanalında yayımlandı

Öte yandan Meloni’nin mesajında partnerinin kayıtlarını ortaya çıkaranları hedef alır gibi görünen ifadeler kullanması da dikkat çekti. Meloni, ‘’Beni evimden vurarak zayıflatmayı uman herkes bilmelidir ki, su damlası taşı delmeyi umut etse de taş taş olarak kalır damla ise sudan ibarettir’’ diye yazdı.

42 yaşındaki Andrea Giambruno, eski başbakan Silvio Berlusconi’nin ailesine ait Mediaset kanalında bir TV programı yapıyor. Giambruno’nun kamera arkası kayıtları da yine Mediaset’te, ‘’Striscia la Notizia’’ isimli hiciv programında yayımlandı.

Haziran ayında hayatını kaybeden Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya halen koalisyon hükümetinin ortaklarından. Mediaset kanalı da Berlusconi’nin oğlu Pier Silvio Berlusconi’nin yönetiminde.

Meloni daha önce partnerini savunmuştu

Giambruno sunuculuğunu yaptığı haber programında söylediği sözler nedeniyle daha önce de ülkede tartışmalara yol açmıştı. Geçen yaz aylarında ülkeyi sarsan bir toplu tecavüz vakası sonrası kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini söylemesi büyük tepki çekmişti. Ayrıca iklim krizi, diğer ülkelerle ilişkiler gibi konulardaki bazı söylemleriyle hükümet için utanç kaynağına dönüştüğü yorumları yapılıyordu.

Başbakan Meloni ise bugüne kadar sevgilisinin arkasında durmuştu. Meloni geçen Eylül’de gazetecilerin ‘’first-man’’ tarafından yaratılan polemiklerle ilgili sorularına yanıt verirken ‘’Aylardır Giambruno'nun söylediği her şeye yanıt vermem isteniyor’’ diye şikayet etmiş ve bunun basın özgürlüğüne ters düştüğünü savunmuştu.

Meloni, gazetecilere çıkışarak ‘’Basın özgürlüğünü nasıl yorumluyorsunuz merak ediyorum. Bana göre bir gazetecinin televizyonda dile getirdikleri karısının düşünceleri değildir. O gazetecinin mesleğini yaparken söylediklerinin hesabı benden sorulmamalı ve o gazeteci sırf beni seviyor diye saldırıya uğramamalı’’ demişti.