İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'ta restorandan kaçan İtalyan turistlerin borcunu ödedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'un Berat kentindeki bir restorandan hesabı ödemeden kaçan İtalyan turistlerin 80 euro tutarındaki borcunu kendi cebinden ödedi. Olay, Arnavutluk ve İtalya medyasında büyük yankı uyandırdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'un Berat kentindeki bir restorandan hesabı ödemeden kaçan İtalyan turistlerin 80 euro tutarındaki borcunu kendi cebinden ödedi.

Arnavutluk'un Berat kentinde 16 Ağustos'ta bir restorana giden 4 İtalyan turist, hesabı ödemeden mekandan kaçtı. İtalyan turistlerin restorandan kaçtığı anların görüntüleri hem sosyal medyada hem de Arnavutluk ve İtalya medyasında gündem oldu. İki ülkede büyük ses getiren olay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın daveti üzerine yaz tatili için 14-17 Ağustos'ta Arnavutluk'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ziyaretinde de gündeme geldi. Edi Rama'nın durumdan bahsetmesi üzerine Meloni, büyükelçilik çalışanlarına İtalyan turistlerin restorana olan 80 euro tutarındaki borcunun ödenmesi talimatını verdi.

"Gidin ve şu aptalların borcunu ödeyin"

Olaya dair İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meloni'nin İtalya'nın Tiran Büyükelçisine, "Gidin ve bu aptalların faturasını ödeyin" dediğini aktardı. İtalya'nın Tiran Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada ise, "Başbakan Giorgia Meloni'nin talimatı üzerine bir grup İtalyan turistin Berat şehrindeki bir restoranda ödemediği hesabı kapattık. İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder. Bu tür olayların tekrarlanmamasını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hesabın Başbakan Meloni'nin kişisel hesabından ödendiği vurgulandı.

Arnavutluk medyasına konuşan restoran sahibi ise ilk kez böyle bir olay yaşadığını, hesabı ödemeden kaçan 4 İtalyan'ın yemekleri de beğendiğini belirtti. - TİRAN