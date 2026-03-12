Bakan Tekin: 'Bağımsızlığımız, bayrağımız ve ezanımız ilelebet varlığını sürdürecektir'

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla Ankara'daki etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sizler var oldukça; bağımsızlığımız, bayrağımız ve ezanımız ilelebet varlığını sürdürecektir" dedi.

Bakan Tekin, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında Ankara'da düzenlenen programa katıldı. İstiklal Marşı'nın kaleme alındığı yer olarak bilinen Taceddin Dergahı'nda gerçekleştirilen programda, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele ruhunu ve İstiklal Marşı'nın Türk milleti için taşıdığı anlamı vurgulayan mesajlar verildi ve usta şair rahmetle anıldı. Ayrıca program kapsamında İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile mücadelesine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Tekin, programa katılan çocuklara; İstiklal Marşı'na, bayrağa, Türk milletine ve ezana sahip çıktıkları için teşekkürlerini sundu. Ayrıca Tekin, Türkiye'nin bağımsızlığını, genç neslin ve çocukların gayretiyle devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Milli değerlerine sahip çıkan çocuklar var olduğu sürece Türkiye'nin bağımsızlığını koruyacaklarını belirten Bakan Tekin, "Sevgili çocuklar size çok teşekkür ediyorum. İstiklalimize, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Ülkesine, milletine, bağımsızlığına, devletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan çocuklar olarak yetiştirdikleri için öğretmenlerinize de çok teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça; bağımsızlığımız, bayrağımız ve ezanımız ilelebet varlığını sürdürecektir" diye konuştu.

Bakan Tekin'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrenciler ve vatandaşların katılım sağladığı program fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı