İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte istifa haberleri peş peşe geldi.

İSTİFA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de görevinden istifa etti. Daha önce iki meclis üyesinin daha istifa etmesiyle birlikte sayı 4'e çıktı.

MECLİS DENGELERİ DEĞİŞTİ

İstifaların ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 18'e, AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı ise 15'e düştü. İstifa eden 4 üye ise bağımsız konuma geçti.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR Mİ?

CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması halinde belediyenin AK Parti'ye geçme ihtimali gündeme geldi.

BAYRAMPAŞA OPERASYONUNUN DETAYLARI