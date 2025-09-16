Haberler

İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından 4 CHP'li meclis üyesi istifa etti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması halinde belediyenin AK Parti'ye geçebileceği konuşuluyor.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte istifa haberleri peş peşe geldi.

İSTİFA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de görevinden istifa etti. Daha önce iki meclis üyesinin daha istifa etmesiyle birlikte sayı 4'e çıktı.

MECLİS DENGELERİ DEĞİŞTİ

İstifaların ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 18'e, AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı ise 15'e düştü. İstifa eden 4 üye ise bağımsız konuma geçti.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR Mİ?

CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması halinde belediyenin AK Parti'ye geçme ihtimali gündeme geldi.

BAYRAMPAŞA OPERASYONUNUN DETAYLARI

  • Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltı sonrası belediye başkanı tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.
  • Bu süreçte, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden CHP'li bazı meclis üyeleri istifa etmiş, istifa sayısı 4'e ulaştı. İstifa eden üyeler bağımsız sıfata geçti.
  • Meclisteki üye dengesi; CHP üye sayısı ile AK Parti ve MHP'li üyeler arasında siyasî çoğunluk tartışmalarına yol açacak şekilde değişti.
  • Son gelişmelere göre, Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'den AK Parti'ye geçme ihtimali kamuoyunda gündeme geldi.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Biri uzman çavuş olan 2 bacanağın acı sonu

İki bacanağın acı sonu
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıseyithan kızıl:

Ahlak kalmadı siyasette.İlk seçimde göreceğiz bakalım bu zulm edenlerin sonunu?

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Sokak Yargici, Bakiniz hukuk karar versin…

yanıt6
yanıt18
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

En büyük zulmü yapanı ata belleyip Ankara’ya tapınak yaptınız adama..

yanıt9
yanıt20
Haber Yorumlarıfatih fatih:

Adalate bak be tutuklarim diye tehdit et sonra belediyeleri halkin iradesini gaspet

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

CHP bütün korkakları toplamış nasılda kaçmaya başlamışlar sizr oy verenlerin küfürleri kulagınızda çınlıyor dur

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

ALLAH bilir ne vaad ettiler bu istifa edenlere paranın uşağı olan kişiler gemiyi erken terk ederler

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

belediye ayartıp tarafına geçirmek şerefsizliktir.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBorbeck Essen:

İşte biz diyoruz kani bozuklar CHP işte bu gel kardeşim sen de gel doğru yolu bul ak Parti ile görüyorsun İzmir Buca’da neler olduğunu çöp almış başını gidiyor soymadıkları yer kalmamış ya ülkeyi soymuşlar bitirmişler sizin derdiniz o da değil yeterki Reis gitsin herkes soyabilir ama reis soyamaz gibi bu kafa ancak sizin buraya kadar gider

yanıt0
yanıt0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadının 'Dede nikahı'nda donup kaldığı an
Bisikletini vermedi başına gelmeyen kalmadı! Tehdit edildi, dövüldü, kaza yaptı

Bisikletini vermedi başına gelmeyen kalmadı
Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi

Ali Koç'u neden reddettiğini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.