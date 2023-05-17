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İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimin ardından sessizliğini bozdu

Politika Haberleri

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimi sonrası verilerin girişine dair eleştirilerin ardından görevinden ayrılmıştı. İstifa mı ettiği yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden mi alındığı merak konusu olan Adıgüzel katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi adına görevinden istifa ettiğini açıkladı. Adıgüzel, seçim gecesi teknik sorun yaşandığı iddialarını da yalanladı.

14 Mayıs seçimlerinde verilerin girişine dair eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ertesi günü görevinden ayrılmıştı.

Aralarında İsmail Saymaz'ın da bulunduğu birçok gazeteci tarafından Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığına yönelik iddialar ortaya atılan Adıgüzel, günler sonra sessizliğini bozdu.

Katıldığı canlı yayında istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığına yönelik soruya yanıt veren Adıgüzel, "Ben bu eleştirileri görünce görevimden istifa ettim. Bunun da iki sebebi var, biri 13. Cumhurbaşkanımız olacak sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi bu süreçten, ikincisi de ben bu görevden ayrıldım ama sizin aracılığınızla da çağrım olsun bu işi bilen bütün profesyonellere diyorum ki biz işimizi doğru yaptık, 1 dk. bile bir kesintimiz olmadı, gelsin bizi denetlesinler.

O kadar açık bir sistemimiz var. Kim denetlemek istiyorsa, kaç sandık sonucu aldık, o gece loglar nasıldı, hiç sistem down oldu mu? bunları açıklamak isteriz. Çünkü bir yanlış algı var. Şöyle bir haksızlık yapılıyor. Ben iletişim teknolojilerinden sorumluyum.

Asıl sandık meselesi ise bir operasyon, çok büyük bir harekat. Bunun bir çok bileşeni var. Onun için gördüğüm lüzum üzerine bu kadar cesurca sizin sorularınıza cevap vermek için ben görevimden istifa ettim. CHP en ufak bir hata bile yapmadı teknolojik olarak seçim gecesi. Bunun da şahitleri var."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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