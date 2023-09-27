İstifa edip atanamayan eski uzman çavuşlar atanma haklarını istiyor.

Tokat Atanamayan Uzmanlar Derneği tarafından yapılan açıklama; "Ülkemizin güvenliği için en ön saflarda görev yapmış kahraman insanların yaşadığı sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış, çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan Eski Uzman Çavuşlar olarak bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar hizmet vermiş olan biz Eski Uzman Çavuşlar, atanma hakkımızı kullanmak ve kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek istiyoruz. Ancak referans eksikliği, kota doluluğu ve çeşitli engeller nedeniyle bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu durum, binlerce kişinin yaşadığı bir mağduriyettir ve ailelerimizin geçimini sağlama sorunlarına yol açmaktadır. Bizler, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve vatan savunmasında canını ortaya koymuş, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanlarız. Ancak atanma sorunu nedeniyle işsizlikle ve mağduriyetle karşı karşıyayız. Atanma hakkımızın kullanılmasını ve yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - TOKAT