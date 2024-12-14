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İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847'ye yükseldi." dedi.

Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından, iç savaş nedeniyle yıllardır vatanlarına hasret kalan Suriyeliler, ülkesine dönmeye başladı. Türkiye'deki Suriyeliler de ülkesine dönerken, sınır kapılarında yoğunluk oluşuyor.

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 1847'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde; ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847'ye yükseldi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndü.

2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısı 738 bini aştı. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlipli 107 bin Deyrizorlu,104 bin Hamalı, 97 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı 84 bin Rakkalı 70 bin Humuslu 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili şunları söylemişti: "Suriye istikrara kavuştukça, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler artacaktır. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki, artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdi de emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı sınır kapısını da geçişlere açıyoruz. Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize, kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğine yaraşır şekilde yöneteceğiz. Hiç kimsenin bu insani sürece leke sürmesine müsaade etmeyeceğiz."

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ahahahahahhaha. 2milyon dokuzyüzbin öylemi??? tabi canim tabi!!! 10 milyon desek galiba daha yerinde olur bakan bey :))))

Yorum Beğen197
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıSer_hat:

Güldürmeyin adamı 1847 nedir

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Şaka mı bu dalga mı geçiyorsunuz

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hani gunde 20 bin suriyeli gececek diye tedbir aliniyordu hani sinir kapilari mahser ywri gibiydi bukadarcik mi su fonemde bile ulkeye giren multeci sayisindan daha azi cikmistir inanin

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hayatları kolpa ve yalan desteklemeye devam doğru yoldasınız

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıHaci Taştan:

Sayin bakan ya vatandaslik verdiginiz suriyelileri saymiyorsunuz ve cockca vatandaslik verilmis yada bilgiler yalnis ne 2milyonu ne 3 milyonu. Halk bu suriyelilerle ic ice yasiyir. O yuzden bu rakamlara kimse inanmaz

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

100 200 bin bekliyordum tam bir hayal kırıklığı

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

esad varken bile cesitli sebeplerle o kadar belkide daha fazla insan gidip geliyordu

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Gülmemek için kendimi zor tuttum:-)

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Bu rakam gerçekse tv ler internet haberler bu millet ile dalga geçiyor. Hani o konvoylar sınırdaki kuyruklar. Türk haberleri de CNN olmuş.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
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