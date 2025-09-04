Haberler

İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Şikayeti yapan Özlem Erkan'ın ise iki yıl önce Çelik ve İmamoğlu'yla yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda sular durulmuyor. 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

DİLEKÇEYİ VEREN İSİM ÖZLEM ERKAN

İl yönetiminin görevden alınmasına neden olan şikayet dilekçesini Özlem Erkan verdi. Erkan, söz konusu dilekçeyi 14 Ağustos'ta mahkemeye sunmuştu. Parti içi tanınan bir isim olan Erkan, 6 Nisan 2025'te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olmuş, seçimlerde 133 numaralı aday olarak yarışmıştı. Erkan'ın halen CHP üyesi olduğu ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın 'Denge ve Dayanışma Listesi'nde yer aldığı öğrenildi.

YAN YANA FOTOĞRAFLARI VAR

Tartışmalar devam ederken Erkan'ın geçmişteki bir fotoğrafı da gündeme geldi. Fotoğrafta, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yan yana görülen Erkan'ın karede yer alması dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatansever:

haberler.com iyice azıttınız sürekli reklam reklam bıktık artık kendinizi düzelttiğiniz düzeltiriz yoksa uygulamaya kaldırıyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
