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Bakırhan, "Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir" dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

Bakırhan,
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MHP lideri Bahçeli'nin, TBMM'de bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlaması gündem oldu. Bahçeli'nin uzun uzun alkışladığı Bakırhan'ın konuşmasındaki ifadeler dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

BAHÇELİ VE MHP SIRALARI BAKIRHANI ALKIŞLADI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde söz alan alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrasında alkışladı. Öte yandan MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü.

Bahçeli'nin uzun uzun alkışladığı konuşmada Tuncer Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN ERDOĞAN'A YAPICI BİR GÖREV DÜŞÜYOR"

Değerli milletvekilleri 1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda Türkiye'nin barışı için elimiz açık dedik. Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız dedik. Muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu demokratik çözüm ve barış konusunda çok kararlı bir biçimde bir irade ortaya koydu. Belki ilk defa büyük bir ortaklaşmaya şahitlik ediyoruz. Bu oldukça kıymetli bir tutumdur. Tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı heba etmeyelim.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a yapıcı bir görev düşüyor. Sayın Erdoğan, Kürt meselesi Türkiye'nin çözümü bekleyen en tarihsel meselesidir. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir. DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı Meclis huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı. Ve yüzünü başka yere çevirmeden Ankara çözümünü sunmalıdır. Şayet Ankara vizyonu varsa Ankara çözümü de olmalıdır. Eğer gerçek ve köklü bir çözüm arayışında samimiysek, bu çözümü dışarıda değil, Türklerle, Kürtlerin ortak geçmişinde ve geleceği birlikte inşa kararlılığında bulmalıyız. Başka ülkelerin başkentlerinden güç devşirmekten kaçınılmalı. Bu kritik süreçte fırsatçılık arayışına girmek kimseye kalıcı bir çözüm sunmaz.

TUNCER BAKIRHAN, BAHÇELİ VE MHP SIRALARINI SELAMLADI

Konuşmayı dinleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'lilerin, Bakırhan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından alkışlaması dikkat çekti. Bakırhan da yerine geçerken kendisini alkışlayan Bahçeli ve MHP sıralarına doğru bakarak başıyla selam verdi.

Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

DEM PARTİLİLER İLE TOKALAŞMIŞTI

Meclis'in 28. dönem 3. yasama yılının açılış oturumunun kapanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondan ayrılırken DEM Parti Eş Başkanlarının yanına gitmişti. Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

ÖCALAN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin, 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: ANKA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Bahçeli, Bakırhan'ı uzun uzun alkışladı
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Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
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İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıZafer Toprak:

Arkadaş ne Kürt sorunuymuş beeee bölgede Zazaları görmezden geldiler bugün ülkesini vatanını seven Zazalar sosyal medyaları salıyorlar, Zazaları Kürtlerin alt kolu göstermeleri zaza halkını uyandırdı , bunları ancak Zazalar adam edecek bunu bir zaza olarak söylüyorum, Kürt ulusal bilincini zazalara dayattığınız artık yeter Kürdistan hayallerine biz oldukça izin vermeyeceğiz Elazığlı ZAZA

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Haber Yorumlarıvelı yun:

hepiniz tarihe geçtiniz zaten bu millete ihanet ederek azdaha sabredin

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Hayırdır inşaallah, bizimmi aklımız ermiyor acaba

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Haber YorumlarıTolga H:

kürtlere kendikimlikleriyle siyaset yapma hakkı verdik daha ne istiyorlar kendilerini bu ülkenin vatandaşı olarak görmüyorlarsa gönderin gitsin kardeşim yeter başlayacam sorununuza bizim sorunumuz ekonomi hayat pahalılığı bak 32 yaşına gelmişimevlenmemeişim bitane evim yok

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Körlerle sağarlar birbirini ağırlar çok becerikliyseniz birde emeklilerin sorunlarını çözünde görelim marifetinizi

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Haber YorumlarıENSON:

Türkiye Cumhuriyetinde Kürt sorunu yoktur terör örgütü pkk ve siyasi kolu Dem sorunu vardır bunlar kanı bozuk haindir bölücüdürler, Pkk ve siyasi kolu Dem’in gözünün yaşına asla bakılmamalıdır.

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Haber Yorumlarırecep ünal:

Yenimi aklınız başınıza geldi, tabi Suriyede sıkıştılar, baktılar abd den fayda yok kurtarıcı arıyorlar. Olsun zararın neresinden dönersen kardır, pkk öyle yada böyle bitecek, sonları yakındır.

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Haber YorumlarıDüsünür:

Bop yavas yavas isliyor bu 1. burasi kenarda dursun ikincisi anayass degisikligi icin demdende destek alacaklar. Anayasa degisecek mi tabiki oda degisek. Sonuc ne olur. 2053 yilina kadar kölelik hayati baslayacak. paris iklim anlasmasini maddelsrini inceleminizi karbon ayak izi nedir neyin nesidie bakmanizi tavsiye ediyorum

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

körler,sağirlar bir birini ağirlar...

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Haber YorumlarıMh Sn:

İşte özlenen beklenen tablolar hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye….

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