İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde görevli polislere dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin görsel sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin Twitter hesabından iki fotoğraf paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir" ifadelerini kullandı.

10 Haziran akşamı İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli olan personellere dağıtıldığı iddia edilen yemeğin fotoğrafları sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

İnternete düşen görüntülerde polislere bir ekmeğin içinde iki dilim kaşar peynirden oluşan sandviçin verildiği öne sürülürken, söz konusu haberlere yanıt ise İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Twitter hesabından final maçında görev yapan personellere dağıtılan kumanyalara ilişkin fotoğrafları paylaşan Vali Gül, "10.06.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA şampiyonlar ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir" ifadelerini kullandı.