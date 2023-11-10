İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk'ün Odasını Ziyaret Etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Vali Gül'e, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Ardından Vali Gül ve beraberindekiler Atatürk'ün odasına çiçek bıraktı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Vali Gül'e, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Ardından Vali Gül ve beraberindekiler Atatürk'ün odasına çiçek bıraktı. - İSTANBUL