İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var
İstanbul ilçe belediyelerinin başarısını ölçen yeni bir anket sonuçlandı. Ankete katılanlar arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nden sadece bir isim yer alırken, diğer ilçe belediyeleri farklı partilerden isimlerle temsil edildi. Bu sonuçlar, İstanbul'daki siyasi dengeleri ve yerel yönetimlerin performansını gözler önüne seriyor.
- ORC Araştırma'nın 17-23 Kasım 2025 tarihlerinde 9.330 katılımcıyla yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'da en başarılı ilçe belediyesi Esenler Belediyesi oldu.
- İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi sırasıyla Esenler Belediyesi (%63,8), Üsküdar Belediyesi (%58,9), Güngören Belediyesi (%57,4), Pendik Belediyesi (%56,8) ve Ümraniye Belediyesi (%56,5) şeklinde sıralandı.
- İlk 5'teki belediyeler arasında CHP'den sadece bir isim yer aldı.
ORC Araştırma, İstanbul genelinde yaptığı Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması sonuçlarını yayımladı. 17–23 Kasım 2025 tarihleri arasında 9.330 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmaya göre, İstanbulluların en başarılı bulduğu ilçe belediyesi Esenler Belediyesi oldu.
İLK 5'TE CHP'DEN TEK İSİM VAR
Araştırmaya göre Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yüzde 63,8 memnuniyet oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yüzde 58,9 oranıyla ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 57,4 memnuniyet oranıyla Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir yer aldı.
PENDİK VE ÜMRANİYE DE LİSTEDE
Listenin devamı;
- Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin – %56,8
- Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım – %56,5 şeklinde sıralandı. Araştırma, İstanbul genelindeki yerel yönetim performanslarına yönelik vatandaş memnuniyetini ortaya koyması açısından dikkat çekti.