İstanbul Metrolarında Yürüyen Merdiven Sabotajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisini gerçekleştiren bir grup gencin, çıkışta bekleyen A Haber kameralarına verdiği röportajın görüntülerini yayınladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak 'Malum siyasi akıl ve malum kanal iş birliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru' açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisini gerçekleştiren bir grup gencin, çıkışta bekleyen A Haber kameralarına verdiği röportajın görüntülerini yayınladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Malum siyasi akıl ve malum kanal iş birliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki yürüyen merdiven ve yürüyen bantlarda sabotaj görüntüleri devam ediyor. A Haber de bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da onlarca noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri çalışmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kameramanı Hüseyin Koçak ile şikayetleri yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı" dedi.

İBB ise söz konusu röportajın arka planına ilişkin bir video paylaştı. İBB'nin resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan Haber'>haber nasıl yapılıyor, izleyin" denildi.

SABOTAJ YAPTILAR SONRA A HABER KAMERALARINA GEÇEREK ANLAR İBB'Yİ SUÇLADILAR

İBB'nin yayınladığı videoya göre, bir grup genç ve bir başka kişi metro girişindeki merdivenlerin butonuna basarak durduruyor ve daha sonra çıkışta bekleyen A Haber ekibine röportaj veriyor. Sabotajcılar, "82 basamak var ve çalışmıyor. Çile, sabırla bitmesini bekliyoruz" diyor.

ONGUN: DERTLERİ İSTANBULLULARIN HUZURU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri paylaşarak "Malum siyasi akıl ve malum kanalın iş birliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha önce sabotaj eylemleri hakkında, "Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait" açıklamasını yapmıştı.