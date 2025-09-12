Haberler

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı merkezinde düzenlenen 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul' programına katılan...

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı merkezinde düzenlenen 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul' programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu'da üretilen eserler ve değerler asırlar boyunca halka halka önce etrafına ardından tüm cihana yayılmıştır" dedi.

