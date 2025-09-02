İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor

İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor
Güncelleme:
İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor
CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim görevden alındı. Kayyum olarak Gürsel Tekin'in atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı kararıyla ilgili CHP, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 17.00'de olağanüstü toplanacak.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 17.00'de olağanüstü toplanacak.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Karara ilişkin ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten geldi. Zeybek, "Türk siyaset tarihinde görmediğimiz bir kararla karşı karşıyayız. Darbe dönemlerinde bile böyle bir tablo görmedik. Cumhuriyetimize yazık oluyor" ifadelerini kullandı.

"2 MİLYON ÜYEMİZLE DİMDİK AYAKTAYIZ"

Zeybek daha sonra yaptığı açıklamada, "Demokratik siyasete darbedir. Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere sesleniyoruz: Size boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Açıklamada, CHP'nin 2 milyon üyesiyle dimdik ayakta olduğuna vurgu yapılarak, "Bütün bu badireleri aşacağız" ifadesi kullanıldı.

"GÖREVDEN ALMA KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

Zeybek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in partililerin oylarıyla seçildiğini hatırlatarak, "Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP'nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir. Görevden alma kararı yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Başkan görevden alındı
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İşte Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanan isim
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi

Sıfır aldı, kusurlu çıktı! Otomobildeki yazıyı gören bir daha baktı
