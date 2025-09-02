İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 17.00'de olağanüstü toplanacak.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Karara ilişkin ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten geldi. Zeybek, "Türk siyaset tarihinde görmediğimiz bir kararla karşı karşıyayız. Darbe dönemlerinde bile böyle bir tablo görmedik. Cumhuriyetimize yazık oluyor" ifadelerini kullandı.

"2 MİLYON ÜYEMİZLE DİMDİK AYAKTAYIZ"

Zeybek daha sonra yaptığı açıklamada, "Demokratik siyasete darbedir. Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere sesleniyoruz: Size boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Açıklamada, CHP'nin 2 milyon üyesiyle dimdik ayakta olduğuna vurgu yapılarak, "Bütün bu badireleri aşacağız" ifadesi kullanıldı.

"GÖREVDEN ALMA KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR"

Zeybek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in partililerin oylarıyla seçildiğini hatırlatarak, "Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP'nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir. Görevden alma kararı yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.